Reisen im Kopf: Alles nur eine Frage der Fantasie

Schuld daran sind wir selbst, besser gesagt: DRD4-7R ist es. In einschlägigen Kreisen bezeichnet man den Dopaminrezeptor des D4-Gens auch als „Entdecker-Gen“. Und dieses ist eben der Motor hinter all den Outdoor-Aktivitäten, zu denen wir uns bewusst oder unbewusst hinreißen lassen.

Aber was heißt da Aktivitäten? „Action“ ist angebrachter. Und was für eine! Denn immerhin ist dieses Gen verantwortlich dafür, dass es schon längst keine weißen Flecken mehr auf den Landkarten dieser Erde gibt.

Von Christoph Kolumbus bis zum Polarpionier Roald Amundsen, vom Afrikaforscher David Livingstone bis zum Gipfelkaiser Reinhold Messner tragen es alle in sich: Das „Entdecker-Gen“, das vermutlich auch bei den Reiseprofis unter der Haut verborgen steckt. Denn auch auf Globetrotter, die es im Urlaub eher in die Ferne als ins Gänsehäufel zieht, trifft zu, was sein Entdecker feststellte. „Wir überschreiten Grenzen. Wir dringen in neue Territorien vor.“ So formulierte es Svante Pääbo, Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig im Magazin „ National Geographic“, dem Fachblatt für Leser, die auf Abenteuer im Kopf abonniert sind.

„Wir haben in nur 50.000 Jahren die ganze Erde besiedelt. Das ist verrückt“, so der gebürtige schwedische Wissenschaftler weiter. „Auf das Meer hinauszusegeln, ohne zu wissen, was auf der anderen Seite ist. Und nun erkunden wir den Mars. Wir hören nie auf. Warum nicht?“

Weil wir es wissen wollen

Der Drang, über den Horizont hinauszuschauen, liegt uns im Blut. Nicht allen, aber einigen doch so schwer, dass sich das Reisen vom riskanten Spleen einiger Privilegierter regelrecht zu einer ganzen Industrie entwickeln konnte.

Umso schwerer ist es jetzt, auf eine neue Disziplin umzusatteln, auf das Reisen im Kopf. Laut dem Psychologen und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann ist das beileibe kein schlechter Tausch. „Dann reisen wir eben statt mit unserem Körper mit unserem Verstand“, meint er.

Fotos beflügeln die Fantasie

In einem Gedankenspiel hat der Wissenschafter herausgefunden, was uns jetzt aus der Patsche hilft: Das Erinnern – an Hand von Fotos etwa – ist unterm Strich wertvoller für unser Seelenleben als das Erleben eines Moments. Glauben Sie nicht? Dann rufen Sie sich in Erinnerung, was Touristen angesichts von Sehenswürdigkeiten am liebsten machen: Fotografieren, statt den puren Anblick einfach zu genießen.

Das Reiseportal „Lonely Planet“ hat sich diese Erkenntnis nun zu eigen gemacht und empfiehlt allen, die jetzt vom Reisefieber gepackt werden, Folgendes. „Genau diese Lust zum Verreisen ist der schönste Feind der Langeweile: Wir verreisen einfach im Kopf – und verleben unsere schönsten Ferien daheim.“

Ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer für einen Reisespezialisten.