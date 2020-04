Neuer Alltag: Was wir jetzt (wieder) dürfen

Freizeit

Gastronomie: Restaurants, Cafés und Bars sind noch zwangsgeschlossen. Die Situation wird laufend bewertet, die Wirtschaftskammer hofft auf eine stufenweise Öffnung ab Mitte Mai.

Lieferservice ist erlaubt, viele Restaurants bieten nun erstmals eine Zustellung an.

Nach kurzer Verwirrung hat der Gesundheitsminister auch klargestellt: Gerichte dürfen in Restaurants abgeholt werden, "sofern diese nicht vor Ort konsumiert werden und sichergestellt ist, dass gegenüber anderen Personen dabei ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird", wie es in der Verordnung heißt.

Parks: Die meisten öffentlichen Parkanlagen haben offen. Am 7. April öffnete auch Innsbruck wieder die städtischen Parks und die gesamte Inn- und Sillpromenade. Die Bundesgärten in Wien und Innsbruck haben seit 14. April wieder freien Zutritt. (In Wien: Schönbrunn, Belvederegarten, Volksgarten, Burggarten, Augarten; in Innsbruck: Hofgarten, Schlosspark Ambras.)

Spiel- und Sportplätze: Öffentliche Spiel- und Sportplätze sind noch geschlossen. In Wien gilt das auch für Ballspielkäfige und Skateanlagen.

Ab 1. Mai werden viele Sportstätten für Hobby-Sportler wieder aufsperren dürfen. Etwa Leichtathletik-Anlagen, Tennisplätze, Golfplätze, Reitställe und Schießanlagen. Die Lockerungen ab Mai gelten vorerst nur für Outdoor-Sport.

Bäder und Thermen: Die Freibäder bleiben auch nach dem 1. Mai noch zu. Für Seen gibt es in der Regel keine Betretungsverbote. Allerdings: Das Burgenland verbietet - zunächst einmal bis 30. April - den Zugang zu Seebädern, Stegen, Hütten und Hafenanlagen am Neusiedler See und anderen Gewässern. Nur Personen mit Wohnsitz im Umkreis von 15 km dürfen diese zur "Naherholung" betreten.

Kinos und Bibliotheken: Beide Institutionen müssen weiterhin vorläufig geschlossen bleiben.

Hotellerie: Die Hotels und andere Ferienunterkünfte müssen bis mindestens 30. April geschlossen halten. Wie in der Gastronomie liebäugelt die Branche mit einer schrittweisen Lockerung ab Mitte Mai.