Temporausch auf leer gefegten Straßen: Corona fördert Raser

157 km/h sind bekanntlich schon auf der Autobahn zu viel. In der Nacht auf Samstag wurde bei der Baustelle St. Marx auf der Wiener Südosttangente ein Raser mit genau diesem Tempo in einer 60er-Zone erwischt. Die Toleranz abgezogen, müsste der Autofahrer also mit 170 km/h unterwegs gewesen sein.

Und in Oberösterreich wurde am Freitag ein Lenker mit 195 km/h aus dem Verkehr gezogen. Bei der Polizei gab er an, sein Auto „getestet“ zu haben. Es habe es erst kürzlich gekauft.

Seit in Österreich Ausgangsbeschränkungen gelten, registriert die Polizei bei vielen Autofahrern einen deutlichen Hang zur Raserei.