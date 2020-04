Spanien: "Befreit unsere Kinder"

"Wir leben in einer übermäßig erwachsenenzentrierten Gesellschaft, die uns zu vermeidbaren Leiden verurteilt", so die 46-Jährige weiter. Kinder hätten Rechte, "die in internationalen Verträgen verankert sind, aber systematisch verletzt werden". Auch Madrids Bürgermeister Jose Luis Martinez-Almeida warnte, dass die Isolierung im Haus für Kinder eine "enorme psychologische Zermürbung" darstelle.