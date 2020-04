Warum die WHO die Corona-Pandemie verschlief

Nach seiner Rückkehr war der Politiker von 2005 bis 2012 ein gefeierter Gesundheitsminister. Tedros baute die erste Krankenversicherung auf und stattete Krankenhäuser besser aus. Dadurch konnte die Zahl der Malaria- und Aids-Erkrankungen gesenkt werden.

Vorgeworfen wird ihm aber, dass er drei Choleraausbrüche 2006, 2009 und 2011 als „wässrigen Durchfall“ herunterspielte. Ausgerechnet WHO-Beamte beschwerten sich damals, äthiopische Beamte würden sie über das Ausmaß der Epidemie belügen. Sie beklagten, die UNO hätte mehr finanzielle Hilfe schicken können, wären sie über das Ausmaß der Epidemie unterrichtet gewesen.

Dass Ghebreyesus mit dieser Vorgeschichte überhaupt zum Chef der WHO gewählt werden konnte, verdankt er seinen Freunden in Peking, denen er ab 2012 als äthiopischer Außenminister alle Türen in Addis Abeba öffnete. Die Chinesen wurden die wichtigsten Investoren.

Äthiopien ist aber hoch verschuldet. Das ostafrikanische Land müsste China aktuell rund 30 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts zurückzahlen. So steht es im „ Africa Report“. Doch Äthiopien will seine Rückzahlungen an China von zehn auf 30 Jahre strecken.