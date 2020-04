Corona-Zahlen in Afrika in einer Woche verdoppelt

Doch das Virus trifft auch in Afrika nicht nur die Schwächsten der Gesellschaft: Mallam Abba Kyari, einer der mächtigsten Politiker Nigerias, ist nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Der Stabschef von Staatspräsident Muhammadu Buhari sei zuvor positiv getestet worden und habe sich in Behandlung befunden, teilte ein Regierungssprecher am Samstag mit.

Auch Südafrika, die stärkste Wirtschaftsnation des Kontinents, kämpft trotz rigider Ausgangssperren und dem Einsatz des Militärs mit steigenden Krankheitszahlen. Südafrika hat erstklassige Forscher und Ärzte, aber andererseits noch immer in breiten Teilen der Bevölkerung ein erschreckendes Ausmaß an Armut. In den Slums der Großstädte hat Covid-19 leichtes Spiel.