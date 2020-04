Lange Schlangen für den ersten BigMac seit Mitte März

Punkt 9 Uhr öffnete die McDonald's-Filiale Alser Straße am Wiener Gürtel wieder ihre Tore. Zumindest beim McDrive. Dort gibt es ab heute in 70 Filialen in ganz Österreich wieder die bekannten McDonald's-Klassiker Big Mac, Cheesburger und Co.

Die lange Schließung der Lokale (seit 16. März) hat offenbar den Hunger groß gemacht. Denn pünktlich um 9 Uhr war die Schlange vor dem McDrive bereits lang, wie unser KURIER-Fotograf Jürg Christandl festhielt.