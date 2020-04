Coronavirus: Auch Tirols Spitäler werden wieder hochgefahren

Nachdem am Samstagvormittag bekannt wurde, dass Wiener Spitäler wieder erste Schritte in Richtung Normalbetrieb setzen, folgen nun auch Tiroler Krankenhäuser diesem Beispiel. Geplante orthopädische Eingriffe und Operationen bei chronischen Beschwerden sollen wieder durchgeführt werden, teilte das Land Tirol am Samstag mit. Zur Wiederaufnahme von Behandlungen werden noch die dementsprechenden Vorgaben des Bundes abgewartet, hieß es. Die Behandlung von Patienten solle aber nach Dringlichkeit erfolgen.

Corona-Test vor Behandlung

Ähnlich wie in der Bundeshauptstadt sollen Patienten bevor sie zur Behandlung im Spital aufgenommen werden auf das Coronavirus getestet werden. Eine Einschleppung des Virus in die Gesundheitseinrichtungen soll so verhindert werden. Weitere Maßnahmen zur Herstellung eines Normalbetriebs würden derzeit noch evaluiert, sagte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ( ÖVP). Die Einschränkungen für Besucher bleiben aber weiterhin aufrecht.