Neustart der Wiener Spitäler: Privatkliniken springen ein

Die Behandlungen werden entweder von den dortigen Ärzten oder von KAV-Medizinern durchgeführt. Abgerechnet wird über den Gesundheitsfonds genauso wie bei einer Behandlung in einem KAV-Spital. Keineswegs müssten die Patienten befürchten, dass sie ihre Behandlungen privat zu bezahlen hätten, betont der Gesundheitsstadtrat. Die Zuweisung in das Privatspital müsse aber über den KAV erfolgen.

Dank der Unterstützung der Privatspitäler (sie ist vorerst mit Ende Juni befristet) sei es möglich, weiterhin vorsorglich große Kapazitäten für Coronavirus-Patienten freizuhalten. Aktuell stünde ein Drittel der rund 1.000 Intensivbetten für sie frei, weiters gibt es 3.700 Betten auf den Normalstationen.

Weiterhin aufrecht bleibt das Betreuungszentrum in der Messe Wien mit seinen 3.100 Notbetten, in dem leicht erkrankte Covid-Patienten versorgt werden sollen, für die es zu Hause keine Betreuung gibt. In den kommenden Tagen könnten die ersten Erkrankten in das Messezentrum gebracht werden, kündigt Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) an.