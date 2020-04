Coronavirus-Krise: Warnung vor "medizinischen Kollateralschäden"

Große Sorge unter Krebspatienten verursacht das Verschieben von Operationsterminen. „OP wegen fehlendem Intensivbett (wg. Covid 19) 03/20 unmöglich“, heißt es in einem Arztbrief an eine Brustkrebspatientin etwa. Statt der OP wird jetzt als „Überbrückung“ eine Chemotherapie durchgeführt – von Haus aus geplant war das so nicht. „Meine Mutter fühlt sich jetzt als Mensch zweiter Klasse“, schreibt die Tochter an den KURIER. „Und zusätzlich besteht die Gefahr, dass sie auf die Chemo womöglich nicht anspricht und der Tumor dennoch ausstrahlt.“