Schutz von Risikopersonen: Mit Pillen ausgeforscht

Ein wesentlicher Unterschied zu dem ursprünglichen Plan ist folgender: Auch Menschen, die keinen Brief ihrer Krankenkasse erhalten, sollen sich an ihren Arzt wenden können. Damit soll sichergestellt werden, dass auch die eingangs zitierten Chemotherapiepatienten ein Anrecht auf das Attest haben, ist zu vernehmen. Um zu verhindern, dass es einen Ansturm auf Arztpraxen von Menschen gibt, die nicht in die Risikogruppe fallen, könnten Informationskampagnen folgen.

Sicherheit

Beim Gesundheitsministerium und der Österreichischen Gesundheitskasse will man Ergebnisse der Besprechung am Dienstag nicht kommentieren. Bei der Österreichischen Ärztekammer bestätigt man, dass ein Leitfaden für Hausärzte in Arbeit ist. „Die Ärzte brauchen Sicherheit“, betont Johannes Steinhart, Bundeskurien-Obmann der niedergelassenen Ärzte. Der Begriff „Risikopatient“ dürfe nicht zu eng gefasst werden, um gefährdete Patienten nicht auszuschließen, aber auch nicht zu locker definiert werden.