Home Office oder Freistellung: Bin ich ein Risikopatient?

Heraus kommen dürfte, so viel ist nach KURIER-Recherchen bereits klar, dass die Entscheidung - mangels Alternative - dem Hausarzt bzw. dem behandelnden Arzt überantwortet wird. Nur sie könnten beurteilen, so die vorherrschende Meinung, wer tatsächlich ein Risikopatient ist und wer nicht. Für ihre Entscheidung sollen die Ärzte aber wenigstens genauere Leitlinien vom Ministerium bekommen, die freilich erst erarbeitet werden.

Attest vom behandelnden Arzt

Die Leitende Sekretärin im ÖGB, Ingrid Reischl, vormals Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse, schildert die momentane Situation in der Praxis: "Bei unserer Hotline laufen die Telefone heiß. Sehr viele Menschen wollen wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen und fragen, bin ich ein Risikopatient, darf ich daheim bleiben?. Wir raten Ihnen, zum Arzt zu gehen und sich dort ein Attest ausstellen zu lassen. Damit kann man beim Arbeitgeber die Freistellung (oder die Arbeit von zu Hause aus, Anm.) erreichen."

Verärgert ist Oberösterreichs AK-Präsident Johann Kalliauer: „Ich verstehe schon, dass die Bundesregierung und besonders Minister Rudolf Anschober momentan sehr viel zu tun haben. Aber permanent Ankündigungen für die größte Bevölkerungsgruppe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu machen und dann nichts zu tun, so kann das nicht gehen. Wenn es um Unternehmerinteressen geht, dann hüpft die Regierung sofort und setzt vieles innerhalb weniger Stunden um. Wenn es aber um den Schutz der Beschäftigten geht, bleibt man säumig.“

Spezialfall "kritische Infrastruktur"

Ein Spezialproblem stellen die Menschen dar, die in der so genannten "kritischen Infrastruktur" arbeiten, also in Spitälern, bei der Polizei, bei Müll-, Strom- oder Wasserversorgung, bei Behörden, dem AMS oder bei Medien. Sie wurden vom anfangs genannten Gesetz dezidiert ausgenommen, haben also auch dann kein Anrecht auf Home Office oder die Dienstfreistellung, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören. Der ÖGB appelliert deshalb an die Regierung, dies umgehend zu ändern. Juristen halten die Ausnahme ohnehin für verfassungswidrig. Für diesen Bereich hat Anschober erst am Dienstag im ORF-Report eine "vernünftige" Lösung in Aussicht gestellt. Aber auch hier heißt es, bitte warten.

Erst am Donnerstag hat die Ärztekammer einen Aufruf an alle Spitäler Wiens gemacht, Beschäftigte aus einer besonderen Risikogruppe doch bitte freiwillig dienstfrei zu stellen. Ganz besonders schützenswert seien jene Risikogruppen, bei denen, etwa aufgrund ihres Alters oder relevanter Vorerkrankungen im Falle einer Infektion, mit einem schwereren Krankheitsverlauf zu rechnen sei. Laut der Ärztekammer vorliegenden Informationen habe der Wiener Krankenanstaltenverbund dies bereits zu Beginn der Pandemie weitestgehend umgesetzt, „es sollte aber für alle Spitalsträger in Wien gelten".