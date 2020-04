Coronavirus: Was Mediziner von Luftreinigern halten

Besser: Lüften

Zudem sei es so, dass zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln dauernd die Türen geöffnet werden und so das Mittel dauernd neu verteilt werden müsste. Hutter bleibt auch aus einem anderen Grund skeptisch: "Die meisten Ansteckungen passieren über Tröpfcheninfektion. Deshalb sind Maßnahmen wie Maskentragen, Abstandhalten und häufiges Lüften nach wie vor am effektivsten - und nicht die Luftdesinfektionen."

Was aber, wenn demnächst in den Firmen wieder die Großraumbüros geöffnet haben? Wie kann man dort eine Ansteckung verhindern? Mit diesem Probelm beschäftigen sich Hutter und seine Kollegen derzeit intensiv. "Wir werden an Ende einen Leitfaden herausgeben. Darin wird auch festgehalten, wie man am besten mit Klimaanlagen umzugehen hat. Ein ausreichender Luftaustausch ist jedenfalls unabdingbar."