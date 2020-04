Bundesländervergleich: Wo Erwerbstätige am stärksten vom Coronavirus betroffen sind

Österreich gesamt

Rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Österreich arbeitet in Branchen, die nach den Bewertungskriterien der Analyse ökonomisch nicht oder nur moderat von der derzeitigen Krisenphase betroffen sind. Ein Viertel der Erwerbstätigen ist demnach hingegen erheblich betroffen.

Und ein weiteres Drittel arbeitet in stark bis sehr stark betroffenen Branchengruppen, also solchen, die ihre Geschäftstätigkeit derzeit maßnahmenbedingt nicht ausüben können. Damit arbeiten in Österreich rund 1,3 Millionen Erwerbstätige in Branchen mit starker oder sehr starker Betroffenheit.