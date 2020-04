Schwerkranke müssen Betten in Ungarns Krankenhäusern für Corona räumen

"Sie schmeißen ihn einfach raus", sagt eine Ungarin, deren 79-jähriger Vater im St. Margit Krankenhaus lag. "Eine Frau rief mich am Nachmittag an, dass ich meinen Vater bis am nächsten Tag, 11 Uhr, abholen soll." Als sie der Krankenhausangestellten erklärte, dass das so kurzfristig kaum möglich sei, sagte diese nur, dass der Mann ansonsten vor die Tür gesetzt werde, es sei eine "Order von oben".

Das berichtete das Online-Portal Index wie andere kritische Medienkanäle. Sozialminister Miklós Kásler hatte in einem Brief an die öffentlichen Krankenhäuser des Landes deren Leitern 8 Tage Zeit gegeben, um 60 Prozent ihrer Betten freizuräumen - sie sollen für Corona-Patienten zur Verfügung gestellt werden.