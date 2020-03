Orbáns Coronavirus-Gesetz: Kein Wort von der EU

Über den Gesetzesentwurf vom Freitag, ein quasi-Kriegsgesetz, wie es manche kritischen Medien nennen – kein Wort. Aber der Appell an den Zusammenhalt. Was bei Orbán offenbar so viel bedeutet wie „keine Kritik“ beziehungsweise eben „keine politischen Debatten“.

Parlament suspendieren

Doch an dem Gesetzentwurf T/9790, den Justizministerin Judith Varga am Freitag dem Parlament vorgelegt hat, gibt es so einiges zu kritisieren.

Der Ausnahmezustand, der am 11. März eingeführt wurde, könne beliebig verlängert werden, so der Vorschlag. Das Parlament könne für wichtige Entscheidungen (die nicht näher definiert werden) suspendiert werden, die Regierung könne per Dekret regieren. Vorzeitige Wahlen sowie Referenden können in dieser Zeit nicht durchgeführt werden.