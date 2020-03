Hoffnungszeichen: In Wuhan startet nach Corona-Krise Alltag

Die strikte Isolation hat ein Ende: Nach zwei Monaten strikter Maßnahmen wegen des Coronavirus kehrt in Zentralchina langsam wieder Normalität ein. In der Millionenmetropole Wuhan, wo das Virus Ende Dezember erstmals auf einem Wildtiermarkt aufgetreten war, durften die Menschen am Montag wieder in die Arbeit gehen. Die Barrieren, die Straßen und Häuser abriegelten, wurden beseitigt.

Bewegungsfreiheit

Auch der öffentliche Nahverkehr rollte langsam wieder an. Nach Behördenangaben dürfen als gesund geltende Bewohner von Wuhan sich frei in der Stadt bewegen, mit dem Bus und der U-Bahn fahren. Dabei müssen sie sich allerdings ausweisen. Wenn eine entsprechende Erlaubnis des Arbeitgebers vorliegt, ist auch eine Rückkehr an die Arbeitsstelle möglich.