Erster Omikron-Verdachtsfall in Österreich + Bereits mehrere Fälle in Europa aufgetaucht

Rund 8.000 Fünf- bis Elfjährigen ist in Niederösterreich bisher eine Corona-Schutzimpfung verabreicht worden. Drei Viertel dieser Kinder bekamen die Injektionen "off label" bei Ärzten. Rund 2.000 wurden immunisiert, seit die EU-Arzneimittelbehörde EMA sowie das Nationale Impfgremium am Donnerstag Grünes Licht gegeben haben, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Das Angebot wird nun weiter ausgebaut.

Gesetzt wird im Land dabei vermehrt auf sogenannte Kinderimpflinien. Diese sind altersgerecht ausgestattet und mit erfahrenem Personal besetzt. Die ersten Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen wurden seit Donnerstag in den Impfzentren in St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt verabreicht. Seit Samstag wird auch im Impfzentrum Wieselburg (Bezirk Scheibbs) eine eigene Kinderimpflinie angeboten. Ein ebensolches Service wird es in Kürze in Laxenburg (Bezirk Mödling) sowie ab Anfang Dezember in Gmünd geben.

Verabreicht wird das Serum von Biontech/Pfizer an die Kinder derzeit zudem in den Impfstraßen in Baden und Traiskirchen (Bezirk Baden) sowie bei 35 niedergelassenen Ärzten. Hinzu kommen einzelne Kinderärzte, die selbst Vakzine bestellen und direkt verimpfen.

"Aktuell sind 14.400 Termine gebucht worden. In den nächsten Wochen stehen weitere 30.000 Kinderimpftermine in Niederösterreich zur Verfügung. Wir laden deshalb alle Eltern ein, vom umfangreichen Impfangebot für ihre Kinder Gebrauch zu machen", betonten die Landespolitiker in einer Aussendung.