Corona-Ampel: Lage entspannt sich leicht + Von Laer: "Wer sich krank fühlt, soll zuhause bleiben"

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) meinte am Dienstag in der ZiB2, er fühle sich für die Frage der Betreuung symptomfreier positiv getesteter Kindergartenkinder nicht zuständig. Es liege an den Bundesländern wie der Stadt Wien zu entscheiden, was Eltern positiv getesteter, aber symptomfreier Kindergartenkinder tun sollen. Wenn ein Kind keine Symptome habe, könne man es mit Maske in der Kinderbetreuung abgeben, meinte Rauch.

Am Mittwoch zog er diese Äußerungen via Twitter zurück: "Meine Aussage gestern in der #zib2, dass infizierte Kinder mit Maske in den Kindergarten dürfen, war nicht korrekt. Sorry. Tatsächlich gibt es ein Betretungsverbot", zitierte er den Inhalt der eigenen Verordnung diesmal korrekt.

