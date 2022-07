Experten: Diese vier Corona-Szenarien sind im Herbst möglich

Die Regierung hat beim Ministerrat am Mittwoch den sogenannten Variantenmanagementplan (VMP) beschlossen, der das weitere Vorgehen in Bezug auf die Coronapandemie im Herbst regelt. Der VMP ist ein Fahrplan für unterschiedliche Ebenen der Verwaltung - Ministerien, Länder, Bezirksverwaltungsbehörden etc. -, der bei verschiedenen pandemischen Lagen Handlungsanweisungen vorgibt. Selbst ein Lockdown ist darin nicht ausgeschlossen.

Das oberste Prinzip lautet "Leben mit Covid-19". Es gehe heute darum, auf lange Sicht unser alltägliches Handeln in allen Lebensbereichen an einer neuen Normalität auszurichten. Dafür soll unter anderem die Resilienz des Gesundheitssystems gestärkt werden. Das gesamte Versorgungssystem soll so krisenfit ausgestaltet werden, dass die Versorgung von Covid-19-Patienten nicht in Konkurrenz zur Regelversorgung tritt.

Im Papier werden vier Prinzipien der Pandemiebekämpfung formuliert:

1. Priorität des Schutzes von Gesundheit und Leben

2. Möglichst geringe Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte

3. Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung

4. Ausgleich negativer gesellschaftlicher Auswirkungen für größtmögliche soziale Gerechtigkeit