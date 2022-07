Studie: Corona-Impfung reduziert Risiko von Infektion und Long Covid

Mitten in die sommerliche Covid-19-Welle in Österreich und angrenzenden Ländern hinein zeigen in den USA publizierte Studien den sehr positiven Effekt der Impfung: Die Rate der Long Covid-Fälle wird reduziert, ein Booster zeigte bei US-Spitzenbasketballern und ihren Teams gute Schutzwirkung vor Infektionen. Bisher haben laut den Studien die Vakzine in den USA rund 60 Prozent an drohenden Pandemietodesfällen verhindert.

Die drei Publikationen finden sich in der Zeitschrift des amerikanischen Ärzteverbandes (JAMA), eine der angesehensten medizinischen Fachpublikationen. Elena Azzolini vom IRCCS Humanitas Research Hospital in Mailand und ihre italienischen Co-Autoren haben dort vor kurzem eine wissenschaftliche Untersuchung über den Effekt der Covid-19-Impfung auf das Auftreten langfristiger Gesundheitsprobleme (Long Covid) nach einer Erkrankung veröffentlicht (doi:10.1001/jama.2022.11691).

Zwischen März 2020 und April 2022 hatte man Beschäftigte in neun italienischen Gesundheitseinrichtungen beobachtet. Es erfolgten regelmäßige PCR-Tests. Insgesamt nahmen 2.560 Personen an der Studie teil. 739 (29 Prozent) entwickelten eine Covid-19-Erkrankung. Danach zeigten 31 Prozent Zeichen von Long Covid. Der Anteil lag in der ersten Covid-19 Welle bei 48,1 Prozent, um schließlich bis zur dritten Welle am Ende der Beobachtungszeit auf 16,5 Prozent zu fallen.