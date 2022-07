Studie: Corona-Impfung per Nasenspray zeigte hohe Wirksamkeit

Zum einen werden die vorhandenen Impfstoffe angepasst, zum anderen dr√§ngen neue auf den Markt. Anders als die klassischen werden sie nicht in den Oberarm injiziert, sondern via Nasenspray oder Tablette verabreicht. Eine neue Studie, die nun im Fachjournal The Lancet Regional Health Southeast Asia publiziert wurde, zeigte in der entscheidenden Phase III vielversprechende Ergebnisse bei einem Nasenspray mit dem Wirkstoff Stickstoffmonoxid. Innerhalb von 24 Stunden konnte die Viruslast um 94 Prozent reduziert werden, innerhalb von 48 Stunden sogar um 99 Prozent. Der Nitric Oxide Nasal Spray (NONS) wird in Indien unter dem Namen FabiSpray auf den Markt gebracht und ist f√ľr erwachsene Risikopatienten gedacht.

"Heiliger Gral"

Das Pharma-Unternehmen Glenmark in Mumbai untersuchte den Effekt des Sprays an 306 Personen mit milden Covid-Symptomen, die entweder geimpft waren oder nicht. Die Studie wurden w√§hrend der Omikron- und Delta-Wellen durchgef√ľhrt.

Die Teilnehmer erhielten zus√§tzlich zur √ľblichen Behandlung eine sieben-Tage-Therapie mit NONS bzw. einen Placebo-Spray. W√§hrend dieser Zeit mussten sie sich den Spray sechsmal t√§glich durch beide Nasenl√∂cher verabreichen. Hochrisikopatienten, die den Spray bekommen hatten, verzeichneten einen signifikanten Abfall der Viruslast innerhalb von 24 Stunden, der √ľber die sieben Tage der Therapie anhielt. Ungeimpfte und Geimpfte zeigten laut Studienautoren √§hnliche Ergebnisse.

"Die Hoffnung ist, dass das Virus bereits in der Schleimhaut abgetötet wird und sich gar nicht erst in der Nase verbreiten kann", sagte dazu Ellen Foyman, Immunbiologin an der Yale School of Medicine, zu CNN. "Das wäre der heilige Gral." Die Entwicklung neuer Varianten könnte so eingedämmt und das Coronavirus endlich unter Kontrolle gebracht werden. Der Nasenspray könnte sowohl als Therapie vorhandener Covid-Symptome als auch als Booster-Impfung eingesetzt werden.

Schluck-Impfung

Rund um den Globus werden derzeit mehrere intranasale Impfstoffe getestet. In einer Studie mit Hamstern kam ein Forschungsteam der Freien Universit√§t Berlin j√ľngst zu dem Schluss, dass der Nasenspray-Impfstoff mit einem abgeschw√§chten Coronavirus sogar besser wirkt als die mRNA-Impfung. Am besten waren Hamster gesch√ľtzt, die zwei Dosen Nasenspray-Impfung erhalten hatten - sogar gegen Omikron. Die klinischen Studien werden aber erst in einigen Monaten beginnen, sagte einer der Studienleiter.

Das amerikanische Biotechnologieunternehmen Vaxart hat sogar eine Tablette entwickelt, die darauf abzielt, eine Immunit√§t im Darm aufzubauen. Eine Phase-II-Studie mit 900 Personen ist f√ľr kommenden Sommer angesetzt. Bis die Pr√§parate tats√§chlich auf dem Markt sind, k√∂nnte es also noch dauern.