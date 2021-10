Covid: Wiener Forscher setzen auf Antikörper in Nasensprays

"Diese unerwartet hohe Wirksamkeit macht IgA-Antikörper besonders interessant für neue Therapieansätze, nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für andere Erreger, die über die Atemwege in den Körper gelangen", wird Steinkellner in einer Aussendung der Uni für Bodenkultur zitiert. Denn IgA-Antikörper sind "Kämpfer an der vordersten Front", wie es in der Aussendung heißt: Sie befinden sich auf Schleimhäuten des Körpers wie dem Nasenepithel und bekämpfen dort Eindringlinge praktisch an der Eingangstür.

"Die Erwartungen sind groß"

Für die Behandlung von SARS-CoV-2-Infektionen könnte jetzt die Entwicklung von speziellen Nasensprays, die solche IgA-Dimere enthalten, einen neuen, besonders aussichtsreichen Therapieansatz darstellen. Vorerst wurde die hohe Wirksamkeit der IgA-Moleküle in Zellsystemen getestet, weitere Studien in Tiermodellen befinden sich in Planung. "Die Erwartungen sind groß", heißt es bei den Boku-Forscherinnen und Forschern.

Erst vor Kurzem ist es dem Boku-Team gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien (Karin Stiasny) gelungen, einen anderen Antikörpertyp (IgG3-Antikörper) mit einer besonders hohen antiviralen Aktivität herzustellen. Dieser weist eine fünfzigfach höhere SARS-CoV-2-Neutralisation als frühere Varianten auf.