Corona-Prognose: Spitalsbelag steigt weiter leicht an

Für kommenden Mittwoch (3. August) werden auf den Normalstationen 1.408 bis 1.855 Covid-Patientinnen und -Patienten erwartet, in zwei Wochen (10. August) 1.265 und 2.020, als Punktschätzer wurde 1.598 angegeben. Am gestrigen Dienstag mussten 1.604 Covid-Kranke auf Normalstationen behandelt werden und weitere 93 auf Intensivstationen (ICU).

Im ICU-Bereich dürfte es den Berechnungen der Expertinnen und Experten zufolge am kommenden Mittwoch 85 bis 117 Schwerkranke geben, in 14 Tagen dann 79 bis 129. In der Vorschau wurde darauf hingewiesen, dass die Belagsprognose nicht zwischen Personen, deren Hospitalisierung kausal auf Covid-19 zurückzuführen ist und Personen, die ursprünglich aufgrund einer anderen Diagnose hospitalisiert wurden, unterscheidet.

Unsichere Daten

Die Wissenschafter betonten, dass die gemeldete Sieben-Tage-Fallzahl in allen Bundesländern zurückging, währenddessen der Belag auf den Normalstationen in allen Bundesländern anstieg. Aufgrund der hohen Zahl an Zufallsbefunden in den Spitalsaufnahmen kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Zeitverzug zwischen Fallmeldungen und Aufnahmen diese Diskrepanz erklären kann, schrieben die Experten. Das Verhältnis zwischen Fallzahlen und Spitalsbelag hat sich in den letzten Wochen um in etwa 85 Prozent erhöht.