Gecko-Chefin Reich: "Erklären die Pandemie nicht für beendet"

Das Ende der Quarantäne ist beschlossene Sache. Die Kritik an dieser Maßnahme kommt von vielen Seiten. Gesundheitsminister Johannes Rauch meinte im ZiB2-Interview am Dienstagabend, dass er nicht unter Druck der Wirtschaft gehandelt habe.

Auch Katharina Reich, die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit versteht die Aufregung um das Ende der Quarantäne-Pflicht, erklärt aber im Ö1-Morgenjournal: "Wir erklären die Pandemie nicht für beendet. Ich warne davor, uns das in den Mund zu legen. Wir bereiten uns auf ein längerfristiges Szenario vor. Wir müssen alle in dieser Pandemie Wege gehen, die uns ein langfristiges Auskommen mit diesem Virus ermöglichen."

Tausende Menschen stecken sich tagtäglich an. Erst am Dienstag waren es knapp über 9.000 Neuinfektionen. Trotzdem erklärt die Bundesregierung jene Maßnahmen für beendet, die das kontrollieren könnten. Für Reich ist das nur die halbe Wahrheit: "Tatsächlich muss man sagen, wenn jemand infiziert ist und Symptome hat, dann ist er bereits 48 Stunden zuvor infektiös. Wir leben jetzt also seit mehr als 2 Jahren mit einer Situation, wo wir nicht wissen ob jemand in unserem Umfeld positiv ist. Darum setzt die Quarantäne auch eigentlich erst zu spät an, weil wir es teilweise auch gar nicht wissen."