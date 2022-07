Mögliches Quarantäne-Aus: Auch Kritik von Rauchs eigener Ehefrau

Nicht nur in Wien, sondern auch im Ländle sieht man das mögliche Quarantäne-Aus für Covid-Infizierte mehr als skeptisch. "Ein Aus für die Quarantäne in Anbetracht der vor der Tür stehenden Herbstwelle und bereits hoher Sommerzahlen ist mit Sicherheit die falsche Entscheidung von Gesundheitsminister Rauch", lässt die SPÖ Vorarlberg per Aussendung wissen.

Pikantes Detail: Absenderin der Aussendung ist die Landesparteivorsitzende der SPÖ in Vorarlberg, Gabi Sprickler-Falschlunger. Sie ist seit Dezember letzten Jahres die Ehefrau von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).

Die praktizierende Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Dornbirn erklärt weiter: "Dass sich die Zahl der Krankenstände nach einem Aus für die Absonderung von infizierten Personen senken lassen, darf stark angezweifelt werden. Das Virus ist hochansteckend und wird sich dann noch schneller und leichter ausbreiten und somit sehr viele Krankenstände verursachen.“