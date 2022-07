Gefährdet Gesundheitsminister fahrlässig Leben? Prominenter Jurist warnt

Harte öffentliche Kritik an der Aufhebung der Corona-Quarantäne ist Gesundheitsminister Johannes Rauch inzwischen gewöhnt. Hat er ja schon diesbezüglich einiges einstecken müssen. Doch der Vorwurf von Manfred Matzka, Ex-Sektionschef im Bundeskanzleramt und über Jahrzehnte politisches Schwergewicht der SPÖ. wiegt da schon um einiges schwerer. Der Jurist wirft Rauch in einem offenen Brief tatsächlich vor, dass er durch seine Maßnahme "fahrlässig eine Gefahr für Leib und Leben" herbeigeführt habe. Und das sei, so Matzka, ein Straftatbestand, eben der der "vorsätzlichen, oder "fahrlässigen Gemeingefährdung".