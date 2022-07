Impfkampagne: Der vierte Stich, diesmal auf die sanfte Tour

Und genau das plant das Gesundheitsministerium nun auch. Die klassischen Werbemittel – TV- und Radiospots, Inserate und Plakate – sollen durch ein stärkeres „face to face“-Angebot ergänzt werden. Sprich: Man will die Impfung „noch näher zu den Menschen bringen“, erklärt ein Sprecher – und zwar in Kooperation mit Gemeinden, Betrieben und Vereinen, seien es die Pfadfinder oder die Freiwillige Feuerwehr. Das Ministerium will Info-Material und Veranstaltungskonzepte zur Verfügung stellen. Überlegt werden auch Impf-Aktionen an gut frequentierten Orten.

Sonderlich aufregend, offensiv oder neu klingt das alles nicht – es passt aber ins Bild: Gesundheitsminister Rauch ist keiner, der sich aufdrängt. Dennoch wird in seinem Büro betont: „Impfen ist eine zentrale Maßnahme für den Herbst.“