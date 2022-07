Omikron: Warum gibt es jetzt so viele Erst- und auch Zweitinfektionen?

Auch sehr viele grundsätzlich vorsichtige Personen erkranken derzeit in der BA.5-Welle an Covid-19. "Es spielen da viele Gründe mit hinein", sagt Florian Thalhammer, Infektiologe am Wiener AKH / MedUni Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT), zum KURIER. "Mein Eindruck ist, dass es besonders Personen betrifft, deren dritte Impfung mehr als sechs bis sieben Monate zurückliegt." Viele hatten ihre dritte Impfung im Oktober bzw. November, seither sind rund acht Monate vergangen. "Wir wissen heute, dass zwar der Schutz vor schweren Erkrankungen hoch bleibt, aber der Schutz vor Infektionen bereits einige Wochen nach der Impfung deutlich zurückgeht."

Hinzu komme, dass BA.5. die bisher infektiöseste Omikron-Subvariante ist und einen bisher aufgebauten Immunschutz durch Impfungen und Infektionen am besten umgehen kann. "Und natürlich sind jetzt im Sommer auch die Vorsichtigen nicht mehr ganz so vorsichtig, legen angesichts der Hitze die Maske öfter ab und so weiter. Aber in der nachlassenden Immunität durch die immer länger zurückliegenden Impfungen sehe ich den Hauptgrund."

Auf einen Schutz durch frühere Infektionen kann man nicht bauen, betont Thalhammer: "Auch Geimpfte, die sich mit BA.2 infiziert hatten, können sich jetzt mit BA.5 infizieren. Zwei BA.5-Infektionen hintereinander habe ich aber noch nicht gesehen." Und für eine Delta-Infektion gelte das noch viel mehr, dass sie keinen Schutz vor BA.5 biete.