Extremhitze: Warum sie so belastend ist und welche Tipps wirklich helfen

Kann man feuchte Tücher aufhängen?

„Wir schwitzen umso effizienter, je trockener die Luft ist“, sagt Moshammer. Das spreche aber – zumindest derzeit – nicht gegen das Aufhängen kalter Tücher oder gegen ein Wasserschaff, in das man die Füße stellt: „Die Luft ist derzeit sehr trocken und kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen, das beeinträchtigt das Schwitzen nicht.“

Warum sollte man sich bei Hitze mit Alkohol besonders zurückhalten?

Alkohol regt die Harnproduktion an, das erhöht die Gefahr von Flüssigkeitsmangel: „Hitze macht müde, Alkohol auch eher – die Unfallgefahr steigt.“ Das Gesundheitsministerium empfiehlt 1,5 bis 3 Liter alkoholfreie Flüssigkeitszufuhr täglich. "Die Menge kann variiieren", sagt Umweltmediziner Moshammer. Ein gesunder Mensch habe das in der Regel gut im Gefühl. Zu gering ist die Flüssigkeitsaufnahme hingegen oft bei alten Menschen, "bei denen das Durstzentrum oft nicht so gut funktioniert und die gar nicht bemerken, dass sie mehr Flüssigkeit bräuchten".

Und wie ist das mit kalten Getränken?

Von eiskalten Getränken rät Umweltmediziner Moshammer ab. Denn sie führen zu einer Gegenreaktion des Körpers: Der Stoffwechsel und die Durchblutung werden durch das Kältesignal aktiviert, der Körper produziert mehr Wärme, was letztlich das Schwitzen verstärkt: "Es spricht nichts gegen kühle Getränke, aber es sollten eben nicht eiskalte Getränke sein."

Wie erkennt man einen Hitzestau - und was kann man dagegen tun?

"Ein Hitzestau kann bei großer Hitze vor allem in Zusammenhang mit körperlicher An­strengung oder dem Tragen von zu enger und zu warmer Kleidung auftreten. Dadurch ausgelöstes, starkes Schwitzen kann zu hohem Mineralstoff- und Flüssigkeitsverlust und in weiterer Folge zu Kreislaufstörungen führen. Typische Symptome eines Hitze­staus sind Schwindel, Benommenheit und Übelkeit, ein erhöhter Puls sowie eine er­höhte Körpertemperatur (bis zu 41 °C)", schreibt das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage. Wichtig ist, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt, sich in eine kühle Umgebung begibt und versucht, den Körper mit feuchten Tüchern oder durch Duschen abzukühlen. Falls diese Maßnahmen keine Besserung bewirken, sollte unbedingt die Rettung geru­fen werden.