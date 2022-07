Wieso es in diesem Sommer so viele Erkältungen wie noch nie gibt

„Normalerweise sehen wir die Influenza um diese Jahreszeit nur bei Reiserückkehrern", sagt Redlberger-Fritz. Derzeit gebe es aber auch Fälle bei Menschen, die nicht verreist waren: „Und das ist eigentlich ungewöhnlich.“

Der Wiener Allgemeinmediziner Erwin Rasinger sagt: „Ich bin jetzt fast 40 Jahre Arzt, aber ich habe noch nie im Sommer so viele Erkältungskrankheiten mit Husten, Schnupfen, Hals- und Kopfweh gesehen.“

Für die Betroffenen sei es nicht möglich, zu unterscheiden, ob sie an Covid oder anderen Infektionen leiden.

"Normalerweise sagt man, die echte Virusgrippe hat diesen plötzlichen Krankheitsbeginn mit hohem Fieber, Husten, Schüttelfrost, Glieder- und Halsschmerzen", so Redlberger-Fritz. "Und die grippalen Infekte haben einen schleichenden Beginn mit viel Schnupfen und nur leicht erhöhte Temperaturen." Allerdings: "Covid-19 liegt genau dazwischen, es kann nämlich alle Symptome machen."

Immunsystem ist nicht geschwächt

Dass diese Erkrankungen jetzt so häufig sind, „hängt einfach damit zusammen, dass das Immunsystem in den vergangenen Jahren mit diesen Viren nicht in Berührung gekommen ist“. Das Immunsystem sei aber nicht geschwächt, es sei einfach nur das Training gegen diese Viren durch regelmäßigen Kontakt ausgeblieben, sagt Redlberger-Fritz: "Unser Immunsystem ist in den vergangenen Jahren mit diesen Viren nicht in Berührung gekommen und war damit nicht trainiert, sogenannte Kreuzprotekivitäten zu etablieren." Das heißt: "Hat man die Infektion einmal durchgemacht, hat man eine sehr gute Immunität gegen genau das gleiche Virus oder eben ein leicht verändertes Virus. Das Immunsystem wird dann bei der nächsten Infektion geboostert, ohne starke Symptome zu verursachen. Dieses Training ist einfach ausgeblieben in den vergangenen Jahren." Die Krankheitsverläufe bei den Erkältungen seien aber nicht schwerer oder anders als früher, betont Allgemeinmediziner Rasinger.