PCR-positiv: Wie lange kann man mit Omikron infektiös sein?

Wie lange kann das Virus im Körper bleiben?

Virusnachweise im Körper gibt es aber über noch deutlich längere Zeiträume - in der Regel sind die Betroffenen dann aber nicht mehr infektiös. Eine Meta-Analyse, für die mehrere Studien analysiert wurden, kam auf einen durchschnittlichen Zeitraum von ungefähr einem Monat, berichtete kürzlich das British Medical Journal (BMJ). Die Dauer der Infektiosität lag hier im Schnitt bei einer Woche.

Wie lange das Virus im Körper verbleibt, hängt stark vom Gesundheitszustand ab. Im April wurde der Fall eines immungeschwächten Patienten publiziert, der vor seinem Tod 505 Tage PCR-positiv war. Spanische Wissenschafterinnen und Wissenschafter beschrieben einen 52-Jährigen, der unter Chemotherapie 189 Tage lang PCR-positiv war.

Und in zwei Studien konnte das Virus in Stuhlproben noch sieben Monate nach der Diagnose entdeckt werden.

SARS-CoV-2 scheint im Schnitt länger im Körper zu verbleiben als Influenza- und Erkältungsviren. Ob dies eine Ursache für Long Covid sein könnte, wird derzeit in der Fachwelt heftig diskutiert. "Es ist vorstellbar, dass es Verstecke viraler RNA (Erbsubstanz des Virus, Anm.) gibt, die ein wenig Virusprotein produzieren, das örtliche Reaktionen des Immunsystems auslöst", heißt es in dem Artikel im BMJ. Das könnte Entzündungen auslösen. Passiere das alles im Zentralnervensystem, könnten Symptome wie "Brain Fog" ("Gehirnnebel", also z. B. Konzentrations- und Orientierungsprobleme) und Müdigkeit die Folge sein. Noch ist das aber nur eine von mehreren Theorien für die Entstehung von Long Covid.