Mehrere Tote nach russischen Luftangriffen + Putin trifft Lukaschenko

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Treffen der G20-Energieminister in Indien ĂŒberschattet. Wegen einer Blockade unter anderem Russlands erzielten die G20 der fĂŒhrenden Industrie- und SchwellenlĂ€nder am Samstag im indischen Goa keinen Konsens ĂŒber mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. Es gab keine gemeinsame AbschlusserklĂ€rung. Der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (GrĂŒne) sagte nach Angaben aus Delegationskreisen in seinem Statement bei dem Treffen, erneuerbare Energien seien weit mehr als eine Frage des Klimaschutzes. Sie seien eine Frage der Energiesicherheit.

Habeck habe den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scharf verurteilt, hieß es weiter. Er sagte in seinem Statement nach Darstellung aus den Delegationskreisen, in einem Angriffskrieg mĂŒsse klar benannt werden, wer TĂ€ter und wer Opfer sei. Dies sei sein klarer Appell an alle Staaten. Ganz klar sei Russland der TĂ€ter.

Der deutsche Minister hatte am Donnerstag in Neu Delhi kritisiert, Indien habe den Krieg bisher nicht deutlich und scharf verurteilt. Auch China hat die Invasion Russlands in der Ukraine nicht verurteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte China zu einer stÀrkeren Einflussnahme auf Russland gedrÀngt, um den Angriffskrieg zu beenden.