Syrien stellte russische Wagner-Söldner bei Aufstand kalt

Festnetz- und Internetverbindungen wurden gekappt

Der syrische Militärgeheimdienst kappte den Insidern zufolge umgehend die Festnetz- und Internetverbindungen dort, wo die Wagner-Truppen stationiert waren. Dies sollte verhindern, dass sie untereinander, mit den Wagner-Einheiten in Russland oder mit Verwandten zu Hause kommunizieren konnten, sagten drei Personen.

Am Samstag früh hätten dann syrische Militärgeheimdienstler und russische Verteidigungsbeamte zusammengearbeitet, um die Söldner in Syrien zu isolieren. Etwa ein Dutzend Wagner-Offiziere in der Provinz Homs und anderen Teilen Syriens wurden dazu zum russischen Stützpunkt in Hmeimim einberufen.