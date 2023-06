Russland-Experte: "Prigoschin ist krank"

Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Für ihn ist Prigoschin eine unberechenbare Figur, die zu allem bereit sei und an Gewalt Freude finde. "Wie kann man jemanden so lange so frei laufen lassen", fragte Meister. "Das zeigt den Zustand des Systems, und es wird seinen Preis zahlen müssen."

