Frage und Antwort

Hat der Wagner-Putsch eine Chance? Die wichtigsten Fragen & Antworten

Was bedeutet der inner-russische Konflikt für den Krieg in der Ukraine? Was passiert, wenn Prigoschin Putin stürzt? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen und zeichnet mit zwei Experten mögliche Szenarien.