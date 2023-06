Warnung vor Bürgerkrieg: Putins Rede im Wortlaut

Heute kämpft Russland hart für seine Zukunft und spiegelt die Aggression der Neonazis und ihrer Herren wider. Praktisch die gesamte militärische, wirtschaftliche Informationsmaschine des Westens ist gegen uns gerichtet. Wir kämpfen für das Leben und die Sicherheit unseres Volkes, für unsere Souveränität und Unabhängigkeit. Für das Recht, Russland zu sein und zu bleiben - ein Staat mit tausendjähriger Geschichte.



Dieser Kampf, wenn das Schicksal unseres Volkes entschieden wird, erfordert die Einheit aller Kräfte, Einheit, Konsolidierung und Verantwortung. Wenn alles, was uns schwächt, beiseite geworfen werden muss, muss jeder Streit, den unsere äußeren Feinde ausnutzen und nutzen können, um uns von innen heraus zu untergraben.



Und daher sind die Handlungen, die unsere Einheit spalten, in der Tat Apostasie von unserem Volk, von Mitstreitern, die jetzt an der Front kämpfen. Es ist ein Schlag in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes.

Es war ein solcher Schlag für Russland im Jahr 1917, als das Land den Ersten Weltkrieg führte. Aber ihr Sieg wurde gestohlen. Intrigen, Politik hinter dem Rücken der Armee und der Menschen verwandelten sich in den größten Schock, die Zerstörung der Armee und der Zusammenbruch des Staates, der Verlust riesiger Gebiete. Infolgedessen war es eine Tragödie des Bürgerkriegs.



Die Russen töteten Russen, Brüder - Brüder, und egoistische Vorteile wurden von allen möglichen politischen Abenteurern und ausländischen Kräften abgeleitet, die das Land teilten und es auseinanderrissen.



Wir werden es nicht wieder passieren lassen. Lassen Sie uns sowohl unser Volk als auch unsere Staatlichkeit vor Bedrohungen schützen. Einschließlich vor internem Verrat.



Und was wir sehen, ist Verrat. Verbotene Ambitionen und persönliche Interessen haben zu Verrat geführt. Zum Verrat an ihrem Land und ihrem Volk und der Sache, für die Kämpfer und Kommandeure der Wagner-Gruppe Seite an Seite mit unseren anderen Einheiten und Einheiten kämpften und starben. Die Helden, die Soledar und Bachmut, Städte und Städte des Donbass, befreiten, kämpften und gaben ihr Leben für Novorossiya, für die Einheit der russischen Welt. Ihr Name und ihre Herrlichkeit wurden auch von denen verraten, die versuchen, eine Rebellion zu organisieren, das Land in Anarchie und Bruderschaft zu treiben. Um letztendlich zu besiegen und sich zu ergeben.



Auch hier ist jeder interne Aufruhr eine tödliche Bedrohung für unsere Staatlichkeit, für uns als Nation. Das ist ein Schlag für Russland, für unser Volk. Und unsere Handlungen, um das Vaterland vor einer solchen Bedrohung zu schützen, werden hart sein. Alle, die sich absichtlich auf den Weg des Verrats begeben, die eine bewaffnete Rebellion vorbereitet haben, sich auf den Weg der Erpressung und terroristischen Methoden begeben haben, werden unmittelbar bestraft werden, werden sowohl vor dem Gesetz als auch unserem Volk antworten.



Die Streitkräfte und andere staatliche Stellen haben die notwendigen Anordnungen erhalten, zusätzliche Anti-Terror-Maßnahmen werden jetzt in Moskau, der Region Moskau und einer Reihe anderer Regionen eingeführt. Es werden auch entscheidende Maßnahmen ergriffen, um die Situation in Rostow am Don zu stabilisieren. Es bleibt schwierig, die Arbeit der zivilen und militärischen Behörden ist tatsächlich blockiert.



Als Präsident Russlands und Oberster Oberbefehlshaber werde ich als Bürger Russlands alles tun, um das Land zu verteidigen, das Verfassungssystem, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit der Bürger zu schützen.

Jeder, der einen militärischen Aufstand organisierte und vorbereitete, der Waffen gegen seine Mitstreiter aufhob, verriet Russland. Und sie werden dafür verantwortlich sein. Und ich fordere diejenigen, die versuchen, in dieses Verbrechen hineinzuziehen, auf, keinen tödlichen und tragischen, einzigartigen Fehler zu machen, die einzig richtige Wahl zu treffen - die Teilnahme an kriminellen Handlungen zu beenden.



Ich glaube, dass wir retten und für das eintreten werden, was uns lieb und heilig ist, und zusammen mit unserem Mutterland werden wir alle Prüfungen überwinden, noch stärker werden."