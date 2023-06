Die ungewisse Zukunft Prigoschins - und des Systems Putin

In Erwartung einer unvermeidlich scheinenden Eskalation zwischen 25.000 rebellierenden Wagner-Söldnern und der russischen Nationalgarde in Moskau verfolgten Beobachter in aller Welt am Samstagabend fassungslos das Geschehen in Russland. Doch als der Wagner-Konvoi nur knapp 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt war, gab Söldnerchef Jewgeni Prigoschin den Befehl, umzudrehen.

„Nun, das hat wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben“, fasste der britische Politologe Sam Greene vom Russland-Institut des Londoner King’s College das Empfinden etlicher Expertinnen und Experten zusammen.

