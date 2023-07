Putin: Wagner-Gruppe "existiert praktisch nicht"

Putin ging auch auf das Treffen mit Prigoschin und gut 35 seiner Kämpfer fünf Tage nach dem Marsch auf Moskau im Kreml ein. Demnach habe der Präsident den Söldnern mehrere Optionen einer künftigen Zusammenarbeit angeboten. So könnten sich die Kämpfer ins reguläre russische Militär integrieren und dort dienen. Er sagte in diesem Zusammenhang, es sei nun Sache des russischen Parlaments und der Regierung, einen rechtlichen Rahmen für Privatarmeen zu diskutieren.

Weiters dürfte Putin den Söldnern angeboten haben, in der Ukraine weiter unter eigenem Kommando zu kämpfen, unter Führung eines Mannes, den sie "Sedoi" nennen, was so viel wie "Grauhaar" bedeutet. "Sie können zusammenbleiben und weiter ihren Dienst verrichten", sagte Putin. "Nichts würde sich ändern."

Als Reaktion hätten viele der Kämpfer genickt, beschrieb Putin. Aber Prigoschin wollte das offenbar nicht, er sei es gewesen, der das Angebot abgelehnt habe. "Nein, die Männer sind mit so einer Entscheidung nicht einverstanden“, sagte Prigoschin nach Angaben von Putin.

