Seeminen verlegt: Russland droht, zivile Schiffe anzugreifen

Seinerseits hatte der ukrainische Präsident Selenskij zuletzt gefordert, die Exporte auch ohne Zustimmung Russlands in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Türkei fortzusetzen.

Eine Reaktion der rumänischen Behörden zu den Kiewer Plänen bezüglich eines „Getreide-Korridors“ durch rumänische Hoheitsgewässer steht noch aus. Staatspräsident Klaus Johannis hatte allerdings erst in den vergangenen Tagen am Rande des EU-CELAC-Gipfels in Brüssel klargestellt, dass Rumänien nach wie vor fest an der Seite der Ukraine stehe - einschließlich Getreide-Ausfuhr und trotz des ausgelaufenen Abkommens einschließlich ukrainischer Getreideexporte über das Schwarze Meer.