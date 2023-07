Geheimdienst: Russland muss Artilleriemunition rationieren

Die russischen Besatzungstruppen in der Südukraine müssen nach Einschätzung britischer Militärexperten ihre Artilleriemunition rationieren, um einsatzbereit zu bleiben, heißt es am Dienstag im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London.

Auch sind "nur noch eine Handvoll" der russischen Anti-Artillerie Radar-Einheiten vom Typ "SOOPARK" in der Ukraine einsatzbereit, wie aus dem gestrigen Bericht der Briten hervorgeht. Dies führt dazu, dass die Russen die ukrainische Artillerie nicht mehr so gut lokalisieren können.

