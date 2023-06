Was passiert, wenn der Mais in der Ukraine ausfällt, oder das Bier in Belgien?

Anlass für Forschung war der Krieg in der Ukraine

Einer der Anlässe für die Erstellung des Modells, das von Moritz Laber, Peter Klimek, Liuhuaying Yang, Stefan Thurner (alle CSH) und Martin Bruckner vom Institut für Ecological Economies an der Wirtschaftsuniversität Wien erstellt wurde, ist die kriegsbedingte Beeinträchtigung der ukrainischen Landwirtschaft. Würde etwa die Sonnenblumenproduktion des Landes ausfallen, würden in Südasien zwei Drittel des Sonnenblumenöls fehlen, in Ostasien und Nordafrika die Hälfte. In Nordeuropa wäre ein starkes Drittel des Sonnenblumenöls nicht mehr verfügbar, in Westeuropa hingegen nur zehn Prozent.