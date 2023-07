Moskau: Schiffe im Schwarzen Meer ab Donnerstag "Gegner"

Nach dem Ende des Abkommens √ľber die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als m√∂gliche "Gegner" einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht (Mittwoch, 23.00 Uhr MESZ) w√ľrden die Schiffe als "potenzielle Tr√§ger milit√§rischer Fracht" eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit. Kiew forderte indes "internationale Patrouillen" im Schwarzen Meer f√ľr Getreideexporte.

Aus Moskau hie√ü es weiter, L√§nder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische H√§fen fahren, w√ľrden k√ľnftig als Konfliktparteien gewertet. Die f√ľr den Getreideexport wichtige s√ľdukrainische Hafenstadt Odessa war zuvor erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht auf Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu h√∂ren. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Bereits am Dienstag hatte Russland wenige Stunden nach Auslaufen des Getreidedeals die Region mit Luftangriffen √ľberzogen. Das Verteidigungsministerium in Moskau best√§tigte sp√§ter die Angriffe.

