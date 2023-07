Wagner-Truppen: Tausende rekrutierte Häftlinge im Ukraine-Krieg gefallen

Alter für Wehrpflicht wird angehoben

Mitten im Krieg gegen die Ukraine will Russland das Höchstalter für den Einzug von Wehrpflichtigen um drei Jahre anheben.

Künftig sollten Männer bis 30 Jahre in die Armee eingezogen werden können, kündigte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrej Kartapolow, am Freitag in Moskau an.

Bislang liegt das Höchstalter bei 27 Jahren.

