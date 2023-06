Von den in russischen Gefängnissen angeworbenen Straftätern für den Kriegsdienst in der Ukraine sind nach Angaben der Privatarmee Wagner 32.000 Männer wieder nach Hause zurückgekehrt. Sie hätten ihren Vertrag und den Einsatz bei den Kämpfen erfüllt, sagte Jewgeni Prigoschin am Sonntag.

Menschenrechtler hatten sich in der Vergangenheit besorgt gezeigt, dass so viele Straftäter - darunter Mörder - vorzeitig wieder in die russische Gesellschaft entlassen würden.