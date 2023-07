USA: Ukraine setzt Streumunition "effektiv" ein

Aus Angst vor Wagner: Polen stationiert Truppen grenznah

Polen verlegt Truppen in den Osten des Landes, wo es an Belarus grenzt. Der Beschluss wurde vor dem Hintergrund gefasst, dass es eine mögliche Bedrohung durch russische Wagner-Söldner geben könne, die sich in Belarus aufhalten.

Am Mittwoch war ein Video veröffentlicht worden, das Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei der BegrĂŒĂŸung seiner Söldner in Belarus zeigt.

Einen Tag spÀter erklÀrte das dortige Verteidigungsministerium, Wagner-Söldner hÀtten mit der Ausbildung von Spezialkommandos des MilitÀrs begonnen, die auf einem MilitÀrgelÀnde nahe der Grenze zu Polen stattfinde.