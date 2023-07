Auch Ukraine will sie einsetzen: So gefährlich sind Streubomben

Wo wurde Streumunition schon eingesetzt?

Streubomben wurden schon im Zweiten Weltkrieg von deutschen und sowjetischen Streitkräften benutzt. Die Nothilfeorganisation Handicap International berichtet in ihrem jüngsten Streubomben-Monitor für 2022, dass seitdem mindestens 23 Staaten darauf zurückgegriffen haben. Seit 2010 registrierte die Organisation den Einsatz von Streubomben in der Ukraine, in Kambodscha, Libyen, Sudan, Südsudan und im Jemen. Im Ukraine-Krieg seien sie von beiden Seiten eingesetzt worden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat immer wieder kritisiert, dass dabei Zivilisten verletzt und getötet wurden.

Was steht in dem Abkommen gegen Streumunition?

Das Übereinkommen über Streumunition (Convention on Cluster Munition oder Oslo-Übereinkommen) trat 2010 in Kraft. In dem Vertrag verpflichten sich Staaten, "unter keinen Umständen jemals Streumunition einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern, zurückzubehalten oder an irgendjemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben".