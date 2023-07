NATO stellt Ukraine Hilfen in Millionenhöhe in Aussicht

Die NATO hat der Ukraine vor ihrem Gipfel in Litauen in der kommenden Woche ein Hilfspaket in Aussicht gestellt. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Freitag in Brüssel, geplant sei ein mehrjähriges Hilfsprogramm, um die "vollständige Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und der NATO zu gewährleisten". Das Programm ist mit 500 Millionen Euro dotiert.

Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij auf dem Gipfel in Litauen erwartet. Er kommt nach Stoltenbergs Angaben erstmals mit den Spitzen der 31 Nato-Länder zu einem NATO-Ukraine-Rat zusammen. Das neue Gremium soll gemeinsame Beschlüsse über die transatlantische Sicherheit ermöglichen.

➤ Informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker