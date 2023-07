Foto von Wagner-Chef Prigoschin in sozialen Netzwerken aufgetaucht

Zuletzt hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow behauptet, Wladimir Putin hätte sich mit dem Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, getroffen. Nach dessen Revolte gegen die Militärführung im Juni fällt es nicht leicht zu glauben, dass dieses Treffen tatsächlich stattgefunden hat. Also steht eine Frage weiterhin im Raum: Wo steckt Jewgeni Prigoschin denn tatsächlich?

Zum letzten Mal wurde er in der Öffentlichkeit am Tag des Aufstands in der südrussischen Stadt Rostow gesichtet. Seitdem ist sein Aufenthaltsort nicht bekannt. Nach dem Ende der eintägigen Rebellion gab der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bekannt, dass man sich darauf geeinigt habe, dass Prigoschin nach Belarus gehen werde. Es darf gemutmaßt werden.

