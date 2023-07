Mutmaßlicher russischer Spion in US-Gewahrsam

Die USA haben mit Blick auf einen möglichen Gefangenenaustausch gegen US-Häftlinge in Russland einen von Estland ausgelieferten mutmaßlichen russischen Spion in Gewahrsam genommen. Wadim Konoschtschenok habe "mutmaßlich in den USA entwickelte Spitzentechnologien und Munition an Russland" für dessen Angriffskrieg in der Ukraine geliefert, erklärte ein Sprecher des US-Justizministeriums am Freitag.